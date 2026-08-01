TRENTO. In uno scatto fotografico tra le Dolomiti il Sole, la Terra e la Luna si mettono in posa per offrire una lezione di ottica, fisica e bellezza. Sono i tanti elementi racchiusi nell’immagine realizzata da Alessandra Masi, tra le più note astrofotografe italiane, durante il sorgere della Luna sulle Dolomiti d'Oltre Piave, e che racchiude alcuni affascinanti fenomeni astronomici e atmosferici.

La scena è il risultato della particolare geometria tra Sole, Terra e Luna durante il crepuscolo: mentre il Sole è già sceso sotto l'orizzonte per l'osservatore, continua a illuminare gli strati superiori dell'atmosfera e la superficie lunare, dando origine a una serie di fenomeni legati alla propagazione della luce.

“Nella parte inferiore del cielo – ha spiegato Masi – compare l'ombra della Terra, la proiezione nell'atmosfera del cono d'ombra che il pianeta estende nello spazio in direzione opposta al Sole. Questa fascia più scura risale dall'orizzonte orientale mentre il Sole è già sotto l'orizzonte dell'osservatore, ma continua ancora a illuminare gli strati più alti dell'atmosfera, generando i fenomeni crepuscolari visibili nel cielo”.

Al di sopra dell'ombra terrestre si distingue la Cintura di Venere, la fascia rosata tipica del cielo crepuscolare, prodotta dalla luce solare diffusa dagli strati più alti dell'atmosfera terrestre e che rappresenta il contrasto luminoso con l'ombra del nostro pianeta: due manifestazioni della stessa geometria tra luce solare, atmosfera e posizione dell'osservatore. La Luna, quasi pienamente illuminata, emerge dietro le cime mostrando una marcata tonalità arancione.

"Il colore non è dovuto a una variazione della superficie lunare, ma al percorso che la luce solare riflessa dalla Luna compie prima di raggiungere l'osservatore. Quando è vicina all'orizzonte, la luce attraversa uno spessore maggiore di atmosfera rispetto a quando è alta nel cielo”, ha aggiunto la fotografa.

Con l'aumentare dell'altezza dell'astro sulla volta celeste, il percorso della luce attraverso l'atmosfera diminuisce e il disco lunare appare più vicino al bianco, perché la luce riflessa dalla sua superficie viene modificata in misura molto minore dalla diffusione atmosferica.