FORNI DI SOPRA. Un escursionista di 64 anni, originario di Gorizia, è morto ieri sul Monte Lagna, in Carnia (Udine). L'uomo è stato trovato 200 metri sotto la cima, sul versante nord della montagna. L'allarme è scattato intorno alle 20.30, dopo che la moglie aveva segnalato il mancato rientro al Nue112.

La Sores ha attivato il Soccorso alpino di Forni di Sopra, i vigili del fuoco volontari, la Guardia di finanza e l'elisoccorso regionale. L'escursionista aveva detto telefonicamente alla moglie di aver perso la traccia ma di aver raggiunto la cresta finale. La perlustrazione aerea ha permesso l'avvistamento sul versante che guarda Malga Tragonia. Le cause della caduta non sono state determinate; l'uomo potrebbe essere scivolato o aver avuto un malore improvviso. La salma è stata recuperata dall'elisoccorso. L'intervento si è concluso a mezzanotte e mezza.