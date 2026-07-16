TRENTO. Buoni risultati per i giovani vigili del fuoco del Trentino al Raduno internazionale e Campionato del mondo CTIF in corso a Šumperk, nella Repubblica Ceca. La giornata più attesa della manifestazione, dedicata alle prove di staffetta e manovra, ha visto le due rappresentative provinciali ottenere piazzamenti di rilievo in quella che viene considerata la vera e propria "Olimpiade dei vigili del fuoco".

La squadra femminile ha conquistato un prestigioso decimo posto grazie a due prestazioni impeccabili, concluse senza alcuna penalità. Più sfortunata la formazione maschile, che ha terminato la competizione al tredicesimo posto: due penalità nelle prove hanno infatti compromesso un risultato che avrebbe potuto essere ancora migliore.



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Il bilancio resta comunque molto positivo per entrambe le squadre, protagoniste di un percorso costruito attraverso mesi di intenso allenamento. Un lavoro che ha coinvolto allievi e preparatori, permettendo ai giovani trentini di confrontarsi con le migliori rappresentative internazionali della disciplina CTIF e di maturare un'importante esperienza tecnica e sportiva.

Il programma proseguirà con le tradizionali Lagerolimpiadi, giochi goliardici pensati per allentare la tensione accumulata durante le gare. Le prove, pur mantenendo un clima di divertimento, assegneranno punti validi per una classifica finale, aggiungendo un ulteriore momento di competizione e condivisione tra le delegazioni provenienti da tutto il mondo.