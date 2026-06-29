TRENTO. La Sportiva, azienda leader nella produzione e distribuzione di abbigliamento e calzature tecniche per gli sport di montagna con sede in Val di Fiemme, in Trentino, chiude il 2025 con un fatturato consolidato pari a 213 milioni di euro. L'azienda conta oltre 800 dipendenti in tutto il mondo, di cui 540 nello stabilimento fiemmese.

La Sportiva ha avviato un piano di investimenti per oltre 20 milioni di euro, tra cui rientra il nuovo stabilimento e quartier generale in fase di realizzazione a Ziano di Fiemme, progettato come ampliamento del polo aziendale esistente e con completamento previsto nel 2027: una superficie totale di 8.568 metri quadrati, con una superficie coperta di 1.540 metri quadrati e un piano interrato di 2.720 metri quadrati, di cui 2.466 metri quadrati destinati a parcheggi.

Nel corso del 2025, l'azienda ha erogato più di 10.000 ore di formazione, coinvolgendo oltre 360 dipendenti. "In un quadro geopolitico globale poco favorevole, i risultati positivi di La Sportiva confermano la solidità del nostro percorso e la coerenza delle scelte fatte nel tempo - ha dichiarato Lorenzo Delladio, presidente e amministratore delegato di La Sportiva -. La visione di lungo periodo resta il nostro riferimento e guida gli investimenti nel capitale umano, nel territorio e nello sviluppo di prodotti sempre più innovativi e tecnici, mantenendo al centro la nostra identità e la qualità del prodotto".

"In un contesto territoriale unico come quello della Val di Fiemme - ha aggiunto Delladio -, dove impresa e comunità sono profondamente intrecciate, continuiamo a investire per dimostrare che fare impresa in montagna è una scelta possibile e competitiva. Infrastrutture, welfare e attenzione alle persone restano elementi centrali di un modello di sviluppo che guarda al futuro dell'azienda e del territorio, con l'obiettivo di continuare ad attrarre e accogliere nuovi talenti".