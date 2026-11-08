TRENTO. L’Itas Trentino è andata due volte vicina a battere Perugia, ma alla fine si è dovuta arrendere al tie-break. Alla BTS Arena la Sir Susa Scai ha vinto 3-2, con i parziali di 25-22, 17-25, 25-23, 16-25 e 8-15, al termine di una sfida durata due ore e quattro minuti. Davanti a 4.000 spettatori i gialloblù di Marcelo Mendez sono passati due volte in vantaggio nel conto dei set, senza però trovare la continuità necessaria per chiudere l’incontro.

La partenza dei padroni di casa è travolgente. Alessandro Michieletto firma tre ace consecutivi e trascina Trento sul 5-1, poi i gialloblù allungano fino al 13-8. Perugia reagisce e raggiunge la parità, ma nel finale sono ancora Michieletto e Nedeljkovic a fare la differenza e a consegnare ai trentini il primo set per 25-22.

Nel secondo parziale l’inerzia cambia completamente. Gli umbri prendono il controllo grazie al servizio e al muro e allungano fino al 17-25.

Il terzo set è il più combattuto. Trento e Perugia procedono punto a punto, con continui ribaltamenti di fronte. Nel momento decisivo è ancora Michieletto a trovare l’ace del 21-19, che permette ai gialloblù di conquistare il parziale per 25-23 e di tornare avanti.

La reazione degli ospiti però è immediata. Nel quarto set Reggers trascina Perugia sullo 0-5 e poi verso un netto 16-25, che rimanda ogni verdetto al tie-break.

Nel quinto set la squadra allenata da Angelo Lorenzetti prende subito il largo: si porta sul 3-0 e cambia campo avanti 8-4. L’Itas non riesce più a trovare soluzioni efficaci in attacco e gli umbri chiudono 15-8.

Per Trento il miglior realizzatore è Michieletto con 23 punti, seguito da Faure con 16 e Lavia con 11. Dall’altra parte brillano Reggers, autore di 26 punti, e Plotnytskyi, che ne mette a segno 22 ed è premiato come miglior giocatore della partita.

La sconfitta lascia comunque all’Itas Trentino un punto in classifica. Trento ha pagato soprattutto la superiorità degli avversari a muro, 12 punti contro 5, e la loro maggiore efficacia in attacco. Perugia espugna così il campo trentino al termine di una partita intensa, in cui i padroni di casa non sono riusciti a concretizzare il doppio vantaggio.