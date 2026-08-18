( A N S A ) - B O Z E N , 1 8 A U G - A n e i n e m O r t , i n d e m I n k l u s i o n i n d e r P r a x i s g e l i n g t , s t e l l t e n d i e L a n d e s r ä t i n n e n R o s m a r i e P a m e r u n d M a g d a l e n a A m h o f a m 1 8 . A u g u s t M a ß n a h m e n v o r , m i t d e n e n M e n s c h e n m i t B e h i n d e r u n g e n i m B e r e i c h A r b e i t u n d B e s c h ä f t i g u n g u n t e r s t ü t z t w e r d e n . D a s B i o f a c h g e s c h ä f t " G i a n n i B i o " s e t z e a u f ö k o l o g i s c h e u n d s o z i a l e N a c h h a l t i g k e i t , s a g t e L a n d e s r ä t i n A m h o f u n d L a n d e s r ä t i n P a m e r e r g ä n z t e d a z u : " G i a n n i B i o a r b e i t e t e n g m i t d e n s o z i a l e n D i e n s t e n u n d j e n e n d e r A r b e i t s i n t e g r a t i o n z u s a m m e n , u m M e n s c h e n m i t B e h i n d e r u n g e n A r b e i t s - u n d B e s c h ä f t i g u n g s m ö g l i c h k e i t e n z u b i e t e n . " A r b e i t g e b e r A n d r e a P a i a r o l a h a t i n s g e s a m t d r e i M i t a r b e i t e n d e , d i e ü b e r d i e s e n W e g i n d e n B e t r i e b g e k o m m e n s i n d u n d s e i n e E r f a h r u n g b e s c h r i e b e r a l s d u r c h w e g s p o s i t i v , a u c h w e i l s i c h s e i n e M i t a r b e i t e r s t ä n d i g w e i t e r e n t w i c k e l n u n d s e h r g u t i n d a s A r b e i t s t e a m e i n l e b e n . S e i t g e r a u m e r Z e i t s e t z t d a s L a n d S ü d t i r o l z u r I n t e g r a t i o n d u r c h A r b e i t u n d B e s c h ä f t i g u n g a u f e i n D r e i s t u f e n m o d e l l , d a s a u f W e r k s t ä t t e n u n d g e s c h ü t z t e n D i e n s t e n , d e r A r b e i t s b e s c h ä f t i g u n g u n d d e r A r b e i t s i n t e g r a t i o n b a s i e r t . W a s d i e A r b e i t s i n t e g r a t i o n a n g e h t , e r i n n e r t e L a n d e s r ä t i n A m h o f a n d a s P r ä m i e n s y s t e m " P r o A b i l i t y " , d a s A n r e i z e f ü r U n t e r n e h m e n s c h a f f t , d i e M e n s c h e n m i t B e h i n d e r u n g e i n z u s t e l l e n . 2 0 2 5 w u r d e d i e s e s F ö r d e r s y s t e m d e s A r b e i t s m a r k t s e r v i c e S ü d t i r o l ( A M S ) s t a r k v e r e i n f a c h t u n d d i g i t a l i s i e r t . D i e P r ä m i e f ü r V e r t r ä g e m i t e i n e r L a u f z e i t v o n m i n d e s t e n s 1 8 0 T a g e n b e t r a g e 4 0 0 0 E u r o , f ü r b e s t e h e n d e , l a n g f r i s t i g e A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e 9 0 0 0 E u r o . D u r c h d i e A u f s t o c k u n g d e r F ö r d e r m i t t e l f l i e ß e n n u n j ä h r l i c h d r e i M i l l i o n e n E u r o i n d i e s e I n i t i a t i v e . U m M e n s c h e n m i t B e h i n d e r u n g e n g e z i e l t v e r m i t t e l n z u k ö n n e n , s e t z t d a s L a n d a u f e i n e m a ß g e s c h n e i d e r t e A r b e i t s e i n g l i e d e r u n g : " D u r c h g e z i e l t e V e r m i t t l u n g g e l i n g t e s , j ä h r l i c h e t w a 2 0 0 P e r s o n e n i n B e s c h ä f t i g u n g z u b r i n g e n , e i n D r i t t e l d a v o n f i n d e t d e n W e g i n d e n A r b e i t s m a r k t m i t e i n e r i n d i v i d u e l l e n V e r e i n b a r u n g " , b e r i c h t e t e A m h o f . D a r u n t e r v e r s t e h t m a n p r a k t i k u m s ä h n l i c h e P r o j e k t e z u r O r i e n t i e r u n g u n d Q u a l i f i z i e r u n g d e r A r b e i t s s u c h e n d e n a m A r b e i t s p l a t z , m i t d e m Z i e l e i n e r s p ä t e r e n F e s t a n s t e l l u n g . W i e b e s t ä n d i g d i e s e A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s i n d , z e i g e d i e S t a t i s t i k : " 7 0 P r o z e n t d e r v e r m i t t e l t e n P e r s o n e n s i n d n a c h z e h n J a h r e n n o c h b e i m s e l b e n A r b e i t g e b e r b e s c h ä f t i g t . D a s i s t d e r g r o ß e M e h r w e r t d i e s e r M a ß n a h m e . " U m d i e T ä t i g k e i t v o n M e n s c h e n m i t B e h i n d e r u n g s t ä r k e r a n z u e r k e n n e n u n d i h r e f i n a n z i e l l e E i g e n s t ä n d i g k e i t z u s t ä r k e n , w i r d d a s E n t g e l t f ü r P r o j e k t e d e r A r b e i t s b e s c h ä f t i g u n g u n d d e r - i n t e g r a t i o n a b d e m 1 . J ä n n e r 2 0 2 7 e r h ö h t . Z u s ä t z l i c h w e r d e n 1 , 8 M i l l i o n e n E u r o p r o J a h r b e r e i t g e s t e l l t , w o d u r c h d e r H ö c h s t b e t r a g v o n 4 9 2 a u f 6 5 0 E u r o i m B e r e i c h A r b e i t s e i n g l i e d e r u n g u n d v o n 4 1 0 a u f 5 8 5 E u r o i m B e r e i c h A r b e i t s i n t e g r a t i o n a n s t e i g t . " L e i s t u n g v e r d i e n t A n e r k e n n u n g " , s a g t e L a n d e s r ä t i n P a m e r i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t L a n d e s r ä t i n A m h o f . ( A N S A ) . Y S U - B U R