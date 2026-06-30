Strade

La vittima è Mario Gozzer, 76 anni, originario della val di Cembra e fratello di Vittorio, già presidente della cantina sociale di Cembra. L’impatto, avvenuto ieri tra Santa Maria e Quero, è costato la vita all’uomo che da anni aveva lasciato il paese per lavoro e viveva a Cinisello Balsamo, nel milanese