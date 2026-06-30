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TRENTO. Si è schiantato contro un camion, che non ha potuto evitare l'impatto: sul territorio comunale di Setteville, nel Bellunese, è morto Mario Gozzer, 76 anni, trentino di origine ma residente da molti anni a Cinisello Balsamo, nell'hinterland milanese.
Gozzer, fratello di Vittorio, lo storico ex presidente della cantina sociale di Cembra, aveva lavorato una vita come operaio specializzato sulle gru.
Sono stati ascoltati il conducente del mezzo pesante e alcuni testimoni per avere più elementi possibili sulle cause che hanno portato al tragico incidente di ieri pomeriggio.