TRENTO. Il gran caldo ha preoccupato i cittadini di Trento che, in vista dell'aumento delle temperature previsto per il fine settimana, hanno preferito correre ai ripari. I grandi negozi di elettronica come Unieuro, MediaWorld e Tronynegli ultimi giorni sono stati presi d'assalto, in particolare il reparto dedicato al raffrescamento dell'aria.

Ventilatori, condizionatori portatili, climatizzatori fissi e deumidificatori di ogni tipo e dimensione sono andati a ruba. C'è anche chi, entrato per acquistare un dispositivo destinato ai propri familiari, si rende conto di averne bisogno anche per sé e decide di comprarne due. Ieri pomeriggio, entrando all'Unieuro di via Brennero, nei pochi minuti di permanenza l'unico acquisto registrato alle casse è stato proprio un ventilatore.

Una delle commesse del punto vendita racconta: «Questa mattina abbiamo venduto trenta ventilatori e venti condizionatori. C'è stato un vero assalto: quello che abbiamo messo sugli scaffali nel giro di poche ore è andato esaurito. Non c'è una fascia d'età prevalente tra gli acquirenti, la distribuzione è piuttosto omogenea. Probabilmente, oltre al caldo, hanno inciso anche le offerte presenti nel volantino».

Spostandosi di qualche centinaio di metri, all'ingresso del MediaWorld, il prodotto del momento è evidente fin da subito: ad accogliere la clientela ci sono numerosi condizionatori portatili e ventilatori. Rispetto allo scorso anno, però, fanno sapere dal negozio, le vendite sono sostanzialmente in linea. Anche nel giugno 2025 le temperature erano aumentate sensibilmente e per un confronto più attendibile bisognerà attendere la prima settimana di luglio e verificare se il caldo continuerà. Da lunedì il cliente medio tende a orientarsi più verso un elettrodomestico "anti-calore" che verso un televisore, uno smartphone o un tablet.

Al Trony del Bren Center il settore del "bianco" sta registrando ottimi risultati. In tre giorni, nei vari punti vendita trentini della catena, sono stati venduti 300 condizionatori portatili. Il responsabile dell'area informatica e del punto vendita di via Trener, Mauro Bertoldo, spiega: «Oggi (ieri, ndr) ho dovuto richiedere altri 50 condizionatori. Aspettiamo il carico domani, anche se il negozio sarà chiuso, per essere pronti a sabato. È un andamento che si ripete ogni anno. Il 2025 è stato molto positivo e anche questo 2026 si sta confermando su livelli elevati».

Valutare l'andamento delle vendite dei ventilatori è più complesso, perché il cliente sceglie in autonomia il modello più adatto alle proprie esigenze. Diverso il discorso per i condizionatori, dove la vendita è maggiormente assistita. «Seguiamo il cliente dall'inizio alla fine - conclude Mauro Bertoldo - offrendo consulenza e occupandoci anche dell'installazione dei climatizzatori fissi. Abbiamo tutte le certificazioni necessarie. Il vero problema arriva quando il caldo dura diversi giorni consecutivi: i muri delle case accumulano calore e durante la notte la temperatura non scende a sufficienza. A quel punto chi non si era organizzato in anticipo corre subito in negozio». La clientela è composta soprattutto da persone di mezza età, anche grazie alle promozioni riservate ai soci e all'attività di consulenza che aiuta a comprendere le differenze tra i vari dispositivi.