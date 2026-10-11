TRENTO. Basta una prodezza nella ripresa al Trento per conquistare tre punti preziosi contro la Folgore Caratese. I gialloblù si impongono per 1-0 al termine di una partita combattuta, decisa al 68' da uno splendido destro di Marco Ladisa, capace di trovare la conclusione vincente da fuori area e spedire il pallone sotto la traversa. Una rete che spezza l'equilibrio e permette ai padroni di casa di portare a casa l'intera posta.

Il primo tempo è vivace, con occasioni su entrambi i fronti. Il Trento prova a prendere in mano il gioco e costruisce diverse opportunità, soprattutto nella parte centrale della frazione. La formazione ospite non rimane a guardare e si rende pericolosa con alcune conclusioni dalla distanza e un colpo di testa ravvicinato che termina di poco fuori. I gialloblù aumentano la pressione prima dell'intervallo, ma non riescono a trovare il guizzo decisivo. Si va così negli spogliatoi sullo 0-0.

Sport; Calcio A.c. Trento 1921 contro Folgore Caratese, Trento Stadio biramasco 11 ottobre 2021 © foto Daniele Mosna (DANIELEMOSNA)

Nella ripresa il Trento riparte con determinazione, ma è la Folgore Caratese a sfiorare il vantaggio al 65', quando una punizione diretta si stampa sul palo. È l'episodio che potrebbe cambiare la partita, ma appena tre minuti più tardi arriva la risposta dei padroni di casa. Al 68' Ladisa, servito al limite dell'area, lascia partire un destro potente e preciso che si infila sotto la traversa. È il gol dell'1-0, quello che decide l'incontro.

Festa a fine partita per il successo al Briamasco, che frutta ai gialloblù tre punti molto importanti (video Daniele Mosna)

Nel finale gli ospiti cercano di reagire, mentre il Trento difende il vantaggio e prova a chiudere i conti. I gialloblù costruiscono ancora un'occasione all'88', ma la conclusione viene neutralizzata. La squadra di casa riesce comunque a conservare il risultato fino al termine, conquistando una vittoria di misura al termine di una sfida equilibrata. A fare la differenza è la giocata di Ladisa, protagonista assoluto della serata.