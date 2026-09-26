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CREMA. Il Trento deve accontentarsi di un punto nella trasferta contro la Pergolettese. La sfida di oggi, sabato 26 settembre, valida per il campionato di Serie C, si è conclusa 0-0, con le due squadre incapaci di trovare il guizzo decisivo.
Per i gialloblù arriva dunque un pareggio esterno dopo una partita chiusa senza reti. Il Trento muove comunque la classifica, mentre dalla trasferta lombarda resta il rammarico per non essere riuscito a sbloccare il risultato.
TABELLINO.
U.S. PERGOLETTESE – A.C. TRENTO 1921 0-0 (0-0)
PERGOLETTESE (4-2-3-1): Doldi; Roversi, Arini, Dell’Orco, Zaia; Tremolada (44’st Orlandi), Jaohari; Ferrandino (18’st Corti), Stronati (36’st Berretta), Pala (36’st De Marchi); Rossetti (18’st Evangelista). A disposizione: Cordaro, Berti, Silvestri, Tamagni, Avena, Pavesi, Antolini. Allenatore: Antonio Giosa
TRENTO (4-3-3): Barlocco; D’Intino (42’st Fiamozzi), Kassama, Benassai, Maffei; Aucelli, Fossati, Garetto (23’st Benedetti); Dalmonte (23’st Sodero), Molina (42’st Caia), Ladisa (34’st Accornero). A disposizione: Santer, Goller, Trainotti, Frison, Castelli, Calzà, Grossi, Sartori. Allenatore: Luca Tabbiani
ARBITRO: Giovanni Castellano di Nichelino
ASSISTENTI: Leonardo Tesi di Padova e Alex Scaldaferro di Vicenza
QUARTO UOMO: Federico Tassano di Chiavari
OPERATORE FVS: Edoardo Maria Brunetti di Milano.
NOTE: pomeriggio sereno. Campo in buone condizioni. Recupero: 2’+7’. Ammoniti: 37’st De Marchi. Totale spettatori: 670.