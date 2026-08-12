( A N S A ) - B O Z E N , 1 2 A U G - J e t z t i m S o m m e r u n d b e i w a r m e n W e t t e r v e r b r i n g e n v i e l e M e n s c h e n m e h r Z e i t i m F r e i e n . D a m i t s t e i g t a u c h d i e B e l a s t u n g d u r c h U V - S t r a h l u n g . D a s G e s u n d h e i t s r e s s o r t e r i n n e r t d a r a n , d i e H a u t k o n s e q u e n t z u s c h ü t z e n u n d S o n n e n s c h u t z z u r t ä g l i c h e n G e w o h n h e i t z u m a c h e n . D e n n U V - S t r a h l e n w i r k e n n i c h t n u r b e i s t r a h l e n d e m S o n n e n s c h e i n , s o n d e r n a u c h a n b e w ö l k t e n T a g e n . Z u d e m w e r d e n s i e v o n W a s s e r , S a n d o d e r h e l l e n O b e r f l ä c h e n r e f l e k t i e r t u n d k ö n n e n d a d u r c h d i e B e l a s t u n g z u s ä t z l i c h e r h ö h e n . D i e H a u t v e r g i s s t U V - S c h ä d e n n i c h t . S i e s a m m e l n s i c h i m L a u f e d e s L e b e n s a n u n d k ö n n e n l a n g f r i s t i g e F o l g e n h a b e n . E i n w i r k s a m e r S o n n e n s c h u t z s c h ü t z t d e s h a l b n i c h t n u r v o r S o n n e n b r a n d , s o n d e r n s e n k t a u c h d a s R i s i k o f ü r H a u t k r e b s u n d b e u g t v o r z e i t i g e r H a u t a l t e r u n g v o r , h e i ß t e s v o m G e s u n d h e i t s r e s s o r t . " G e r a d e i n d e n S o m m e r m o n a t e n i s t e i n b e w u s s t e r U m g a n g m i t U V - S t r a h l u n g e n t s c h e i d e n d f ü r d i e H a u t g e s u n d h e i t . V i e l e H a u t s c h ä d e n e n t s t e h e n s c h l e i c h e n d u n d b l e i b e n l a n g e u n b e m e r k t . M i t e i n f a c h e n M a ß n a h m e n w i e k o n s e q u e n t e m S o n n e n s c h u t z , g e e i g n e t e r K l e i d u n g u n d r e g e l m ä ß i g e r S e l b s t b e o b a c h t u n g l ä s s t s i c h d a s R i s i k o f ü r H a u t k r e b s j e d o c h d e u t l i c h r e d u z i e r e n " , b e t o n t V a l e n t i n a C a r e l l i , Ä r z t i n i n F a c h a r z t a u s b i l d u n g d e r A b t e i l u n g D e r m a t o l o g i e . J e d e r S o n n e n b r a n d b e d e u t e t e i n e S c h ä d i g u n g d e r H a u t z e l l e n . U V - S t r a h l e n k ö n n e n d i e E r b i n f o r m a t i o n d e r H a u t z e l l e n v e r ä n d e r n . W i e d e r h o l t e S o n n e n b r ä n d e e r h ö h e n d a s R i s i k o f ü r v e r s c h i e d e n e F o r m e n v o n H a u t k r e b s . B e s o n d e r s p r o b l e m a t i s c h s i n d s c h w e r e S o n n e n b r ä n d e i n d e r K i n d h e i t u n d J u g e n d u n t e r s t r e i c h t d i e W H O . D o c h a u c h i m E r w a c h s e n e n a l t e r s o l l t e j e d e r S o n n e n b r a n d m ö g l i c h s t v e r m i e d e n w e r d e n . D a r ü b e r h i n a u s b e s c h l e u n i g t U V - S t r a h l u n g d i e H a u t a l t e r u n g . F a l t e n , P i g m e n t f l e c k e n u n d e i n V e r l u s t d e r H a u t e l a s t i z i t ä t k ö n n e n d i e F o l g e s e i n . F ü r e i n e n w i r k s a m e n S c h u t z e m p f i e h l t d a s G e s u n d h e i t s r e s s o r t , d i e i n t e n s i v e M i t t a g s s o n n e z w i s c h e n e t w a 1 1 u n d 1 6 U h r m ö g l i c h s t z u m e i d e n u n d s i c h b e v o r z u g t i m S c h a t t e n a u f z u h a l t e n . A u c h K l e i d u n g k a n n e i n e n w i c h t i g e n B e i t r a g z u m S o n n e n s c h u t z l e i s t e n . E m p f e h l e n s w e r t s i n d d i c h t g e w e b t e K l e i d u n g , e i n e K o p f b e d e c k u n g u n d e i n e S o n n e n b r i l l e m i t U V - S c h u t z . A u c h S o n n e n s c h u t z m i t t e l k ö n n e n l a u t G e s u n d h e i t s r e s s o r t e i n e n w i c h t i g e n B e i t r a g l e i s t e n . E m p f o h l e n w i r d e i n B r e i t b a n d - S o n n e n s c h u t z ( U V A + U V B ) m i t m i n d e s t e n s S P F 3 0 , b e i l ä n g e r e n A u f e n t h a l t e n i m F r e i e n o d e r e m p f i n d l i c h e r H a u t e h e r 5 0 . D i e C r e m e s o l l t e g r o ß z ü g i g a u f g e t r a g e n u n d r e g e l m ä ß i g e r n e u e r t w e r d e n , i n s b e s o n d e r e n a c h d e m S c h w i m m e n o d e r s t a r k e m S c h w i t z e n . W i c h t i g i s t j e d o c h : S o n n e n c r e m e a l l e i n r e i c h t n i c h t a u s . S i e e r g ä n z t d e n S o n n e n s c h u t z , e r s e t z e a b e r w e d e r S c h a t t e n u n d s c h ü t z e n d e K l e i d u n g n o c h d a s M e i d e n d e r i n t e n s i v e n M i t t a g s s o n n e . " H a u t g e s u n d h e i t b e g i n n t m i t g u t e r V o r s o r g e . W e r s e i n e H a u t s c h ü t z t u n d a u f V e r ä n d e r u n g e n a c h t e t , k a n n v i e l f ü r d i e e i g e n e G e s u n d h e i t t u n . P r ä v e n t i o n b e g i n n t i m A l l t a g " , b e t o n t G e s u n d h e i t s l a n d e s r a t H u b e r t M e s s n e r . ( A N S A ) . Y S U - B U R