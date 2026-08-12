PESCHIERA DEL GARDA. Una fuga di gas all’interno di un hotel ha provocato l’intossicazione di 15 persone nella mattinata di oggi, mercoledì 12 agosto. L’allarme è scattato in un albergo della località Frassino, nel Veronese.

La struttura è stata evacuata in via precauzionale, mentre sul posto è intervenuto un imponente dispositivo di soccorso. Il Suem 118 ha inviato sei mezzi e l’eliambulanza, insieme a vigili del fuoco e carabinieri.

Le persone che hanno accusato sintomi sono state portate negli ospedali di Verona Borgo Trento, Negrar, Peschiera del Garda e Villafranca. Otto pazienti sono stati classificati in codice giallo e sette in codice verde. Nessuno risulta in condizioni critiche.

I vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti sull’impianto per individuare l’origine della perdita e hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’hotel.