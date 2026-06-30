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IDRO. Un incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri in un fienile nel territorio di Idro, in provincia di Brescia, ha richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Storo, impegnati a supporto delle squadre lombarde nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
L'allarme è scattato alle 17.28. I pompieri trentini hanno operato insieme ai colleghi dei distaccamenti di Salò e Vestone del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, concentrando l'intervento sul raffreddamento di tre bombole a gas presenti all'interno della struttura, così da scongiurare il rischio di esplosioni.
Le squadre hanno inoltre lavorato per impedire che le fiamme raggiungessero il vicino bosco, riuscendo a contenere il rogo prima che si propagasse alla vegetazione circostante.
L'intervento si è rivelato particolarmente complesso a causa delle difficoltà di accesso al fienile, raggiungibile soltanto attraverso una stretta strada sterrata percorribile con mezzi specifici per gli incendi boschivi. Il rogo ha comunque provocato ingenti danni alla struttura.