Dopo una chiusura di quasi 4 mesi, il parco di attrazioni di Disneyland Parigi riapre gradualmente dal 15 luglio, ha annunciato la direzione. Sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutti i visitatori al di sopra di 11 anni.

Il sito, che ospita di norma circa 41.000 visitatori al giorno, potrà far entrare un massimo di 25.000 persone nella prima fase di riapertura. Tutte le attrazioni saranno aperte al pubblico mentre soltanto un hotel, il Newport Bay Club, sarà disponibile. In seguito, riapriranno anche gli altri alberghi, fra i quali il Disneyland Hotel, all'interno del parco, che ha fissato come nuova data di inizio attività il 7 settembre.