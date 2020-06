I Depeche Mode e Sony Music Entertainment hanno deciso di pubblicare in Dvd e Blu-Ray il rivoluzionario film-concerto Depeche Mode: «SPiRiTS in the Forest».

Il cofanetto speciale con quattro Cd divisi in due Dvd e due Cd audio, la cui uscita era inizialmente prevista a marzo, uscirà il 26 giugno. La band (nella foto) ha annunciato la novità sui suoi social media.

Lo speciale cofanetto renderà l’esperienza di «Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest» immersiva e il più completa possibile. Saranno disponibili sia la versione Dvd sia la versione Blu-Ray. I due Dvd contengono il documentario «SPiRiTS in the Forest» e «LiVE SPiRiTS Soundtrack», che al suo interno contiene la registrazione dell’intero concerto tenuto dalla band alla Waldbühne di Berlino durante le ultime date del Global Spirit Tour.

Si tratta di un filmato inedito, in quanto mai mostrato al pubblico nella sua interezza. Oltre ad essere contenuto nel cofanetto, il doppio Cd audio con le registrazioni dal vivo di tutti i brani, sarà disponibile per l’acquisto anche singolarmente.

Fra elettronica, pop, rock e new wave, la band nata a Basildon, città inglese dell’Essex, nel 1980, è formata da Dave Gahan (voce), Martin Lee Gore (chitarra e tastiere) e Andrew Fletcher (tastiere, basso e portavoce).