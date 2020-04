Eccoci con un nuovo concerto dei musicisti dell’Orchestra Haydn, per l’iniziativa #iosuonodacasa, in collaborazione con ladige.it e Stol.



Stefano Ferrario e i figli Ruben e Ester ci fanno ascoltare “Dusty Blue” di June Armstrong, trascritto da Michael Loesch.



Perché avete scelto questo brano?



L’abbiamo scelto perché in un momento di grande isolamento per tutti, la musica è il più immediato mezzo di comunicazione e condivisione, una vera medicina per l’anima!