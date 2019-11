Al termine di mesi di speculazioni, Paul McCartney annuncia oggi 2 concerti in Italia per il 2020, a sette anni di distanza dal suo ultimo concerto nel nostro Paese.

Il tour lo porterà a esibirsi a Lucca per la prima volta il 13 giugno, nell’ambito del Summer Festival, e tornare a Napoli dopo 29 anni il 10 giugno in Piazza del Plebiscito.

«Non posso credere che siano passati sette anni dal nostro ultimo concerto in Italia. Ci siamo divertiti tantissimo in quell’ultimo viaggio quindi siamo certi che queste saranno due serate memorabili per noi e non vediamo l’ora di tornare. Un ulteriore bonus per me è il fatto che questa sarà la mia prima volta di sempre a Lucca. Tieniti pronta a scatenarti, Italia!».

Paul si è già esibito in 39 spettacoli straordinari in 12 paesi diversi da quando ha annunciato il suo tour mondiale Freshen Up, la cui ultima tranche si è conclusa con un concerto sold-out al Los Angeles Dodger Stadium a luglio. Le 5 stelle ricevute nelle recensioni della critica musicale e lo stesso totale entusiasmo ricevuto da parte dei suoi fan, un pubblico di ogni età e background, dimostra come la carriera di Paul sia senza eguali, un fenomeno sia come performer che come songwriter e con un appeal globale.

Da venerdì 22 novembre, dalle ore 10 su virginradio.it sarà attiva la prevendita esclusiva, che terminerà alle 23.59 del 24 novembre.