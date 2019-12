L’arcense Elisa Maino, 16 anni compiuti a gennaio e già strafamosa tra i teenager italiani da quando ne aveva 13 come star del web con milioni di follower (più di 6 milioni, di cui 4 su tik tok, 1,8 su Instagram e 600mila su Youtube) questo pomeriggio alle 17 sarà all’Auditorium scuola media Scipio Sighele a Riva del Garda per presentare il suo secondo libro “Non ti scordar di me - #ops 2”. (Mondadori).

E ci si attende un delirio di fans in carne ed ossa a caccia dell'autografo. Sono soprattutto giovanissime e giovanissimi, che adorano l’intraprendente teen-ager di Arco, che ha così tento successo e seguito sui social, come nessun altro in Trentino.

(foto dal profilo Instagram di Elisa Maino)