Sembrava dovessero arrivare sabato, invece i camion della produzione e la troupe sono apparsi lunedì scorso in via Pomerio ad Arco, dove viene allestito un altro set trentino per il film «Il Divin Codino», pellicola tutta dedicata alla vita di uno dei campioni del calcio italiano più amati di sempre, Roberto Baggio.

Grazie alla «Trentino Film Commission» la storia, che resta ambientata nel vicentino, viene però girata in Trentino.

Dopo le riprese a Trento città nei giorni scorsi questa settimana la produzione si è trasferita al campo sportivo di Arco per girare le scene dei "primi calci" del grande campione di Caldogno.