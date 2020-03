Anche il Filmfestival della montagna di Trento cade sotto i colpi del Coronavirus.



Domani era in programma la conferenza stampa di presentazione delle prime anticipazioni di programma, del manifesto della 68ª edizione e del programma di “Avvicinamenti”, ma è saltato tutto.



«In considerazione della situazione emergenziale legata al virus Covid19», scrive l’organizzazione, si è deciso di sospendere.



«In questo senso,- scrive ancora l’organizzazione - la 68ª edizione del Trento Film Festival non si svolgerà come previsto dal 25 aprile al 3 maggio, e sono in corso valutazioni sulle date in cui la rassegna sarà riprogrammata».