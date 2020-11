Il battito elettronico di Blender mercoledì 25 in streaming style dal Muse

La selezione musicale di Blender attraverserà mercoledì 25 novembre lle 21 gli spazi interni del Muse. Una performance trasmessa in live streaming sotto la sigla di “Renaissance” che ha come obiettivo quello di portare un messaggio di speranza per il futuro. Quello di Blender è il nome d'arte di Federico Benatti dj venticinquenne di Trento che già lo scorso giugno aveva proposto, sempre on line, un suo set dalla terrazza di Sardagna. <Con il proseguimento della pandemia – spiega Federico Benatti - che sta colpendo in maniera feroce quanto inaspettata la nostra comunità, insieme al Comune di Trento, l'Apt e al Museo delle Scienze, abbiamo deciso di promuovere un messaggio di speranza, di rinascita e di ottimismo per il nostro territorio. Questo attraverso il linguaggio universale della musica>. La performance di Blender avrà la durata di sessanta minuti e la registrazione sarà gestita dal suo team alternando immagini del dj a quelle degli spazi del Museo delle Scienze.

Il dj set verrà trasmesso on line tramite tutti i canali social dell'artista, del Muse e degli enti che aderiscono all'iniziativa ma successivamente verrà anche caricato sui vari canali YouTube ufficiali al fine di renderlo fruibile in qualsiasi momento. Blender ha iniziato a muoversi nel mondo della musica nel 2016 e negli ultimi due anni si è esibito in diversi eventi in regione ma anche all'estero fra Regno Unito, Germania, Svizzera, Grecia e Croazia. Nei suoi set Blender propone musica elettronica ed house, specialmente nel filone sonoro inglese, accanto ai suoi brani originali che hanno un vestito più melodico e dance pop. Per quanto riguarda il futuro Blender ha in cantiere l'uscita di alcuni singoli: a gennaio è prevista la pubblicazione di “It’s Not Right” mentre in primavera uscirà il brano “Sunshine”.