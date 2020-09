Ci sono l'attrice, modella e performer, Linda Messerklinger e Luca Vicini “Vicio” bassista dei Subsonica dietro il progetto artistico “Anima_L”. L'idea è quella di mettere in movimento una sorta di dream team multidisciplinare, multietnico e trasversale, per mettere in comunicazioni, conoscenze e lotte per ricostruire, fortificare e proteggere relazioni e tessuti vitali sul pianeta. Di “Anima_L” , proposto oggi, sabato 19 alle 15 nello spazio della Terrazza delle Stelle alla Viote con ingresso libero, per il Monte Bondone Green Festival, abbiamo parlato con i due artisti piemontesi.

Come ha preso forma il progetto “Anima_L”?

Linda Messerklinger: <La mia primaria occupazione è sempre stata quella di attrice ma ho sempre amato anche cantare. Ho pubblicato, insieme a Gigi Giancussi, un disco nel 2015 e dal quel momento ho continuato ad esplorare le forme di live performativi in grado di unire musica, recitazione e videoart. La ricerca di un produttore mi ha fatto incontrare Vicio e ci siamo trovati subito in sintonia incominciando a lavorare nella sua tana studio in Val Susa>.

Si è sprigionata quindi una scintilla creativa fra voi.

Messerklinger: <Sì, abbiamo trovato molte affinità e del terreno in comune su cui sviluppare un progetto. Abbiamo così iniziato a pensare ad un disco e insieme alla creazione di una rete fra artisti, studiosi e attivisti della scena contemporanea>.

Intanto il vostro biglietto da visita è il singolo con video “Voyage Dans La Lune”.

Messerklinger: <L'idea è quella di rilasciare, da qui a dicembre, a poco a poco i vari brani che daranno forma all'album e fra poco uscirà così il secondo singolo “Splash auf wiedersehen”. Il pezzo “Voyage Dans La Lune” affronta il tema della percezione da parte dell'essere umano dello spazio-tempo. Oggi sappiamo che lo spazio – tempo non è una dimensione lineare e questo pone molti interrogativi sul nostro esistere e sul nostro rapporto con l'universo e con la natura che ci circonda in ogni suo elemento. Nel video appare anche il filosofo anti specista Leonardo Caffo che da anni va contro l'antropocentrismo>.

Quale genere di sound attraversa “Anima_L”?

Vicini: <Il punto di partenza della nostra musica è quello dell'elettronica. Il disco è segnato dalle programmazioni, dall'uso del synth e in particolare le ritmiche sono state quasi tutte fatte con la batteria elettronica Roland 808. Ma ci sono anche molti elementi umani a partire dalla voce di Linda, usata anche come campione per linee melodiche, accanto al mio basso e alle chitarre>.

Questo accade anche nei live?

Vicini: <Sostanzialmente sì, con Linda che usa anche una loopstation, io al basso accanto al batterista Mattia Barbieri. Di solito i nostri concerti sono multimediali con proiezioni e visual che però sul Bondone non potranno essere utilizzati perchè suoneremo alla luce del sole>.

Prima si parlava di una rete di attivisti: come li coinvolgete nel vostro progetto?

Messerklinger: <Vorrei sottolineare come i testi abbiano notevole rilievo nelle nostre performance. Non solo quelli delle canzoni ma anche di quelli che inseriamo all'interno dello spettacolo, che innestiamo sulle musiche e sulle ritmiche. Alcuni testi sono di studiosi e attivisti che hanno aderito alla nostra rete: quindi di volta in volta lo spettacolo si trasforma come accadrà questa volta grazie alla presenza di Ugo Mattei noto giurista e accademico di Torino>.