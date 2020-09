Rimarrà aperta fino al 16 settembre (orari 9 - 12.30 / 13.30 - 20.30) alla Civica galleria Craffonara di Riva del Garda ai giardini di Porta orientale, la mostra della fotografa rivana Francesca Lorenzi. "Mirror", ossia specchio, è il titolo dell'esposizione che la stessa autrice ha definito «lo specchio delle emozioni di ciascuno di noi che si riflette nelle mie fotografie e che vorrei riaffiorasse mentre le si guarda».

La mostra fa parte del progetto dell'associazione Andromeda "Le 180 etichette del sé" ed è stata inaugurata lunedì scorso con un vernissage anche canoro della cantante Esther Oluloro (protagonista di "Voice of Italy" nel 2014) beniamina di Pierò Pelù. Francesca Lorenzi, figlia di Nadia e Lorenzo Lorenzi, una sorella, Paola, è viaggiatrice per passione ed ha raccolto in ogni Paese che ha visitato dei frammenti di vita quotidiana, volti, emozioni, momenti fissati sulla "pellicola" preferibilmente in bianco e nero, il "colore" preferito dei fotografi.

Rispettando le procedure anti Covid, dunque, amici, amiche ma anche semplici appassionati di fotografia si sono fermati a visitare l'anteprima inaugurata dalle parole di Ginetta Santoni, presidente dell'associazione Andromeda che ha presentato l'evento. Fuori, accompagnata da un amico con chitarra classica, l'imponenza della voce di Esther a raccogliere un pubblico entusiasta nell'ascoltarla cantare e altrettanto entusiasta degli scatti di Francesca Lorenzi affissi alle pareti delle Galleria.

La mostra chiuderà con un altro momento pubblico che arricchisce l'esposizione, l'incontro di mercoledì 16 settembre con Stefania Santoni dal titolo "Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò."