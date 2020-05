Ezio Bosso, l'ultimo concerto nella nostra provincia il 2 settembre 2018 per il Trento Summer Festival

Resterà nei cuori e nei ricordi di molti l'emozionante concerto del 2 settembre 2018 all'Auditorium S.Chiara di Trento. Sul palco Ezio Bosso, scomparso venerdì scorso a 48 anni, non con il suo pianoforte ma come direttore della Stardivarifestival Chamber Orchestra.

Un evento inserito nel cartellone del Trento Summer Festival, organizzato da Roland Barbacovi e Alessandro Raffaelli qui nella foto principale con Bosso, che si sarebbe dovuto tenere nella cornice di Piazza Duomo ed era stato poi spostato all'Auditorium per le avverse condizioni atmosferiche Ad impreziosire il concerto le note della violinista Anna Tifu che Ezio Bosso aveva voluto al suo fianco in quel tour.

In quell'occcasione, nell'intervista pubblicata dal nostro giornale, avevamo chiesto a Ezio Bosso (qui nella foto Panato) se sentisse la mancanza del suo pianoforte quando si calava nel ruolo di direttore d'orchstra. La sua risposta fu chiara :< No, la mia natura, il mio mestiere, è questo, la mia vita è sempre stata questa. Il pianoforte mi ha aiutato a restare attaccato alla musica e ai concerti, ma non sono un pianista e non ho mai amato suonare in concerto. È tutta la vita che, come diceva il mio Maestro a Vienna, “voglio suonare tutti gli strumenti” e per farlo c’è solo un modo: salire sul podio>.

Memorabile anche il suo concerto del 13 luglio 2013 a Col Margherita in Val di Fassa per i Suoni delle Dolomiti. Al sorgere del sole Bosso aveva suonato in prima assoluta la composizione Six Breaths accompagnato dai violoncellisti Manuel Zigante, Claudia Ravetto, Giovanni Ricciardi, Fabrice De Donatis, Augusto Gasbarri e Mariano Dapor.