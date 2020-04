Trecento cd dei Cavalieri Erranti per l'asta benfica in favore della Croce Rossa di Pergine

I Cavalieri Erranti, una delle più note band della scena trentina, lanciano oggi un'asta di beneficenza legata al loro ultimo cd "Fiabe nascoste". L'intero ricavato dell'iniziativa, che gode del supporto del Comune di Pergine, sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana sezione di Pergine Valsugana che provvederà a garantire l'asssistenza necessaria alle famiglie più bisognose della cittadina. A supportare l'asta oltre ai Cavalieri Erranti, la casa discografica lagarina MoonMusic, il pubblicitario Gigi Soriani e il Trentino Congressi Club, con la collaborazione di Mariella Mou per la parte organizzativa.

<Vogliamo contribuire – spiegano i musicisti – a sostenere le famiglie in difficoltà economiche aggravate dalla pandemia di Covid-19 e così abbiamo deciso di mettere a disposizione trecento copie dell'album " Fiabe Nascoste" in cui proponiamo le più belle fiabe del Trentino da noi musicate in chiave moderna>. Per i Cavalieri Erranti, leggasi Giuliano Bottura, Marco Latino, Roberto Marangio e Marco Olivotto. <Questa è una occasione per rendere alle persone almeno parte di quel calore che la gente ci ha trasmesso nei numerosi concerti e progetti recentemente portati a termine>. L' apertura dell'asta di beneficenza è fissata per oggi alle 18 e si potrà acquistare l'album fino alle 18 del 3 maggio : si parte da un' offerta minima di 10 euro a cd mentre le eventuali spese di spedizione saranno a carico del destinatario. Tutte le offerte potranno essere inviate tramite la pagina Facebook del gruppo o scrivendo all'indirizzo mail cavalierierranti0.2@gmail.com