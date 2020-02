Festival Show: aperte le iscrizioni per il Trentino Alto Adige legate al machio Carolukaproducer.it

Si svolgeranno sabato 11 aprile al Le Bistrot di Pergine le selezioni per il Trentino legate al Festival Show. Un concorso di rilievo nazionale il Festival Show che ha come punto di riferimento a livello regionale il produttore e discografico Luca Valentini con il marchio di Carolukaproducer.it .Il Festival Show offre l’opportunità a gruppi, cantanti e solisti di tutti i generi musicali che hanno voglia di emergere e di trovare visibilità in una kermesse estiva che tocca diverse zone del nord Italia. Al casting delle selezioni dove l’esecuzione verrà fatta su basi e la band in playback, sono ammessi brani inediti e editi mentre tutti coloro iscriveranno al concorso potranno avere una registrazione gratuita di una canzone negli studi di Percorsi Musicali in via Alto Adige 118 a Trento : “Dopo le soddisfazioni ottenute come produttore con Alberto Urso, che ha partecipato anche all’ultimo Festival di Sanremo e con Loredana Errore, vogliamo continuare a cercare talenti da produrre e proporre a tutte le major ed etichette discografiche italiane ed estere tramite Midem in Francia”. Le selezioni per il Festival Show si svolgeranno su tutto il territorio nazionale entro la fine di aprile mentre la selezione finale si svolgerà a Caorle (Venezia) dall’8 al 10 maggio.

Fra i requisiti richiesti per la partecipazione c’è anche quello di un’età compresa tra 14 e 45 anni mentre la partecipazione dei canditati minorenni dovrà essere autorizzata dal genitore esercente la potestà o dal tutore che dovrà effettuare l’iscrizione online. Nella domanda dovrà essere specificato la categoria allaquale i candidati intendono iscriversi (Cantante Singolo oppure Gruppo) mentre è vietata l’iscrizione dello stesso candidato ad entrambe le categorie. Nell’apposita sezione del sito, contemporaneamente alla domanda di partecipazione, andrà inserita la traccia audio, ed eventuale video, della canzone con cui il candidato intende sostenere l’audizione (mp3 per l’audio, mp4 o mov per il video). La traccia dovrà essere nella versione half playback, cioè voce su base, mentre è vietato il playback totale e potrà essere registrata anche con smartphone/tablet purché l’audio sia di buona qualità. Per quanto riguarda il Trentino Alto Adige le iscrizioni vanno effettuate sul sito www.carolukaproducer.it dove. inserendo il codice 001TN, si avrà la possibilità di avere una registrazione gratuita di un brano.