Rock Time: venerdì 24 gennaio la seconda semifinale al White Cafè di Pergine

Sono Tucker Fire, Matteo Dusini, Cavalieri Erranti, Juice Giuse e Michele Cristoforetti i protagonisti della seconda semifinale della dodicesima edizione del contest “Rock Time“ rivolto alle band ed artisti solisti del Trentino Alto Adige. L’appuntamento è quello di venerdì 24, alle 19.30, al White Cafè di Pergine per il contest organizzato dall’associazione Street Music di Rovereto con la collaborazione di Switchradio.it e della Mecvideo di Max Bendinelli.

Dietro la sigla di Juice Giuse ci sono i Wells Fargo band trentina che propone sia canzoni inedite che omaggi a Dallas Green e Neil Young fra rock, country e blues. Giocano in casa i Tucker Fire gruppo rock della Valsugana in circolazione da oltre vent’anni: anche in questo caso in repertorio pezzi originali cantati in italiano e cover di Rolling Stones, Metallica. Marilyn Manson e Subsonica. Il chitarrista Matteo Dusini da sempre guarda al rock di band come Marlene Kuntz, Timoria, Diaframma e Csi. In questa occasione presenterà il suo primo Ep “Nello specchio” fatto di cinque tracce che presenterà live accompagnato dai musicisti Cristiano Conte alla batteria e Arianna Sartori al basso.

Anche i Cavalieri Erranti, quartetto formato da Giuliano Bottura, Marco Latino, Roberto Marangio e Marco Olivotto, suoneranno i brani del loro nuovo disco “Fiabe nascoste” che raccoglie canzoni della tradizione trentina legate alla montagna ambiente ideale per la diffusione di superstizioni e miti legati all’esistenza di creature fantastiche e selvatiche.

On stage anche Michele Cristoforetti, uno dei più noti cantautori trentini, accompagnato dalla band dei Kascade. Al centro del suo set anche il nuovo singolo “Mania”, con un video che si sta avvicinando alle novantamila visualizzazioni, e le canzoni del secondo disco “Ancora qui”. Ricordiamo che la finalissima di Rock Time si terrà venerdì 31 gennaio sempre al White Cafè di Pergine.