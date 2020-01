"A Christmas Carol. Il Musical" lunedì 6 gennaio all'Auditorium di Trento

Auditorium S. Chiara praticamente sold out, ancora una decina i biglietti in vendita prima dello spettacolo, per "A Christmas Carol. il Musical" in scena oggi, lunedì 6 gennaio, alle 17.30. Dopo il successo del musical "Il principe ranocchio" la Compagnia Bit lo scorso anno ha puntato su una nuova produzione originale "A Christmas Carol" composta interamente nel nostro Paese con testo e canzoni tutte in italiano. Un musical dallo spirito natalizio ispirato al celebre canto di Natale di Charles Dickens scritto e diretto da Melina Pellicano mentre le liriche sono di Marco Caselle che ne ha curato, insieme a Stefano Lori, anche la colonna sonora.

A portare in scena quella che è considerata come la più conosciuta e commovente storia di Natale un cast artistico di venti elementi che si muovono fra effetti speciali, musiche originali e ben centocinquanta costumi ad arricchire la scenografia dello show. Melina Pellicano, autrice del libretto, ha raccontato come nell'adattamento al musical abbia voluto essere il più fedele possibile al romanzo perché la scrittura di C. Dickens è già di per sé molto teatrale: <Nel musical, la cui storia è ambientata alla vigilia di Natale nella Londra del 1843, si trova qualche differenza nella vicenda e nei personaggi - spiega la regista - ma sempre nel rispetto del racconto originale e nello spirito di Dickens. Questo è stato voluto ed è un mio piccolo modo personale per rendere omaggio allo scrittore>. Il protagonista di "A Christmas Carol" mr. Ebenezer Scrooge compie una vera e propria trasformazione proprio la notte della vigilia di Natale, una ricorrenze che può essere, ancor oggi, un'occasione in cui potersi fermare a riflettere, un momento per porsi in maniera propositiva verso il cambiamento. Ad aprire la versione italiana di "A Christmas Carol" il monologo e la canzone del piccolo Tim (il figlio di Bob Cratchit impiegato del perfido Scrooge): questo per affidare ad un bambino il compito di spiegare al pubblico il punto di vista di un bambino capace di guardare al mondo con occhi limpidi e senza pregiudizi.