VARONE. Allarme nel pomeriggio di oggi, domenica 4 ottobre, a Varone, dove si è verificata un’esplosione all’interno di un edificio. La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco e, in via precauzionale, l’evacuazione di circa quindici persone residenti in più appartamenti.

Le prime verifiche effettuate con gli strumenti in dotazione ai vigili del fuoco non hanno rilevato al momento presenze anomale, mentre resta da chiarire l’origine dell’esplosione. L’attenzione dei soccorritori è concentrata soprattutto sulle condizioni dell’immobile, che presenta problemi di stabilità strutturale.

Sul posto stanno operando una decina di vigili del fuoco, insieme al comandante e al vicecomandante. È stato richiesto anche l’intervento del funzionario di guardia e dell’ingegnere del Comune, chiamato a effettuare le verifiche tecniche necessarie per stabilire le condizioni dell'edificio e quando gli evacuati potranno eventualmente rientrare nelle proprie abitazioni.

A Varone è arrivato anche il sindaco per seguire direttamente l’evoluzione dell’emergenza. Al momento non vengono segnalate persone ferite. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell’esplosione e valutare l’entità dei danni.