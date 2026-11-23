TRENTO. Unire degustazioni, gastronomia e attività all'aria aperta per conquistare nuovi visitatori e valorizzare il territorio anche fuori dall'alta stagione. È l'obiettivo della collaborazione tra la Strada del Vino e dei Sapori del Trentinoe Fiavet Trentino-Alto Adige, che hanno organizzato il primo workshop operativo dedicato alla costruzione di nuove proposte enoturistiche.

All'incontro hanno partecipato cantine, produttori, ristoratori, strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, con l'obiettivo di trasformare le eccellenze locali in pacchetti turistici facilmente prenotabili e commercializzabili. L'iniziativa prosegue il percorso avviato nel 2025, che ha già permesso di incontrare circa 50 operatori internazionali durante le prime due edizioni di Fine Italy a Riva del Garda.

I dati presentati durante il workshop confermano le opportunità del settore. Il 75% delle agenzie intervistate ha ricevuto richieste di esperienze legate al vino nell'ultimo anno, ma tra preventivi e prenotazioni effettive si registra una perdita di almeno 17 punti percentuali. Un'agenzia su quattro non riesce a concludere alcuna vendita.

Secondo Sergio Valentini, presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, la priorità è collegare la domanda internazionale con l'offerta locale. Sandra Paoli, presidente di Fiavet regionale, sottolinea invece le possibilità di attrarre turisti anche nei periodi meno frequentati, attraverso esperienze autentiche e personalizzate.

Le richieste riguardano soprattutto soggiorni di 3-7 giorni, piccoli gruppi, degustazioni, visite ai produttori e attività outdoor. Primavera e autunno risultano particolarmente interessanti, mentre cresce la preferenza per strutture autentiche o di fascia medio-alta.

A evidenziare le criticità nella commercializzazione delle esperienze è stato anche Stefano Tulli, cofondatore di Windering. L'assessora provinciale all'agricoltura Giulia Zanotelli ha infine ribadito l'importanza della collaborazione tra agricoltura e turismo per creare nuove opportunità economiche e valorizzare le produzioni trentine.