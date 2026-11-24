TRENTO. I dazi statunitensi, l'aumento dei costi energetici e la contrazione strutturale della domanda mondiale di vino pesano sui conti di Cavit. Il gruppo cooperativo trentino ha approvato il bilancio 2025/2026, chiudendo l'esercizio con un fatturato consolidato di 227,5 milioni di euro, in flessione del 6,3% rispetto all'anno precedente.

A determinare quasi interamente la riduzione dei ricavi è stato l'andamento sfavorevole del mercato degli Stati Uniti, che rappresenta il principale sbocco commerciale del gruppo. Nonostante le difficoltà internazionali, Cavit conferma la propria solidità economica e patrimoniale, registrando un utile netto consolidato di 4,2 milioni di euro, in leggero aumento rispetto al precedente esercizio.

Il patrimonio netto consolidato di Cavit sale a 127,7 milioni di euro, superando la metà del fatturato complessivo. La posizione finanziaria netta si attesta invece a 41,8 milioni di euro, in lieve flessione per effetto degli investimenti, mentre il ricorso al credito bancario, già marginale, si è ulteriormente ridotto.

«In un anno difficile per tutto il settore abbiamo profuso il massimo sforzo per preservare il reddito di oltre 5.250 soci viticoltori che compongono la nostra realtà», sottolinea Lorenzo Libera, presidente del gruppo Cavit. «Il rafforzamento del patrimonio costituisce la forza del Gruppo e i mezzi per tutelare il valore del lavoro in vigneto anche nelle fasi più impegnative».



(nella foto da sinistra a destra Lorenzo Libera - presidente Cavit - e Enrico Zanoni - direttore generale)