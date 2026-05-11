TRENTO. Si è chiuso con successo l'iter di cessione dell'ultima porzione di area industriale ancora di proprietà di Trentino Sviluppo a Ravina (Trento), in località Stella. L'intera superficie, complessivamente circa 40 mila metri quadrati, dal 2019 ad oggi è stata progressivamente venduta a 6 aziende che hanno scelto quest'area produttiva per far crescere le proprie attività manifatturiere. In ordine di insediamento si tratta di: Revolti Lattonerie, Officine Margoni, Novareti, Barison Industry, Pedrotti e Tecnosteel.

"Con la cessione dell'ultimo lotto disponibile - commenta Giuseppe Consoli, presidente di Trentino Sviluppo - portiamo a termine l'impegno affidatoci dalla Provincia autonoma di Trento nel 2019, ovvero quello di rimettere in circolo all'interno del sistema economico locale uno degli ultimi grandi lotti produttivi del Trentino". L'area industriale di Ravina, con i suoi circa 40.000 metri quadrati di superficie, è strategica per ampiezza e posizione.

Tra le prime zone a essere cablate con la fibra ottica ad alta velocità, grazie al nuovo ponte sull'Adige, al nuovo svincolo in fase di progettazione e alla prossimità con il casello autostradale, si prepara a trasformarsi in un distretto manifatturiero infrastrutturato, moderno e interconnesso. L'ultimo lotto, pari a circa 4.000 mq, è stato ceduto nelle scorse settimane da Trentino Sviluppo all'azienda Tecnosteel, attiva nella produzione e fornitura di opere di carpenteria, strutture metalliche. La collaborazione con il Comune di Trento per le attività di autorizzazione edilizia e urbanistica rimane centrale ed è stata molto rilevante nel consentire l'attrattività dell'area. Nei prossimi mesi matureranno nuove importanti iniziative di valorizzazione dell'altra area produttiva di interesse strategico provinciale del Trentino, ovvero l'area in località Casotte a Mori, dove a breve sarà ultimata l'ultima fase di bonifica del comparto a nord.