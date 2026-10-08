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TRENTO. Le famiglie trentine spendono sempre di più. Nel 2025 la spesa media mensile per consumi a Trento è salita a 3.262 euro, contro i 3.193 euro registrati nel 2024, con un aumento del 2,1% in un anno. A evidenziarlo è il Codacons, sulla base degli ultimi dati diffusi dall'Istat. Una crescita che va in controtendenza rispetto a quanto accade a Bolzano, mentre il Trentino Alto Adige si conferma la regione italiana con i consumi familiari più elevati.
Nel dettaglio, a Trento le famiglie spendono mediamente 69 euro in più al mese rispetto all'anno precedente. A Bolzano, invece, la spesa è scesa dai 3.990 euro del 2024 ai 3.632 euro del 2025, con una riduzione dell'8,9%. Nonostante questa contrazione, il capoluogo altoatesino mantiene livelli di consumo superiori a quelli trentini. La media regionale si attesta a 3.444 euro mensili per nucleo familiare, il valore più alto d'Italia.
Il confronto con il resto del Paese mette in evidenza differenze particolarmente marcate. Secondo il Codacons, a Bolzano la spesa delle famiglie supera dell'84% quella della Puglia, dove la media si ferma a 1.974 euro al mese. A incidere su questi divari sono i redditi mediamente più elevati del Trentino Alto Adige rispetto alle regioni meridionali, ma anche prezzi al dettaglio sensibilmente più alti rispetto a quelli praticati nel Mezzogiorno.
Le prospettive per il 2026, secondo l'associazione dei consumatori, restano preoccupanti. Caro-carburanti, rincari energetici e inflazione rischiano infatti di pesare ulteriormente sui bilanci familiari. Per il Codacons, i dati potrebbero peggiorare nel corso dell'anno, in un contesto nel quale la spesa per consumi continua a rappresentare una voce particolarmente rilevante per le famiglie del Trentino Alto Adige.