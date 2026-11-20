TRENTO. Fitch Ratings ha confermato il rating BBB+ con prospettive stabili per Cassa Centrale Banca, sia per l’emittente a lungo termine sia per il debito senior preferred. Il rating dell’emittente a breve termine resta F2.

Per i depositi di Cassa Centrale Banca, l’agenzia ha confermato il rating A- a lungo termine e F2 a breve termine, entrambi con prospettive stabili.

Nel motivare la conferma, Fitch rileva che gli indicatori relativi ai crediti deteriorati si sono progressivamente allineati alla media del sistema bancario italiano. Il loro tasso di copertura resta significativamente superiore alla media.

Fitch giudica eccellente il livello di capitalizzazione di Cassa Centrale Banca. Gli indicatori patrimoniali superano ampiamente le soglie minime regolamentari e, secondo l’agenzia, dovrebbero rafforzarsi ancora nel medio termine.