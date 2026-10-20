TRENTO. Quattro famiglie trentine su dieci faticano a far quadrare i conti e quasi una su dieci è costretta ad attingere ai risparmi per sostenere le spese quotidiane. È il quadro che emerge dall’indagine trimestrale della Camera di commercio di Trento sulla fiducia dei consumatori. Nonostante un clima di fiducia sostanzialmente stabile rispetto alla precedente rilevazione, il 41 per cento delle famiglie dichiara di affrontare con difficoltà le uscite mensili, mentre oltre il 9 per cento deve utilizzare i risparmi.

A pesare maggiormente sui bilanci domestici sono i rincari dell’energia e dei carburanti. Secondo l’indagine, il 90 per cento degli intervistati ammette che gli aumenti dei prezzi stanno già condizionando, o condizioneranno nei prossimi mesi, le proprie abitudini di consumo. Un segnale che preoccupa i sindacati, soprattutto per le possibili conseguenze sulle famiglie dei lavoratori e sui pensionati.

«Stiamo andando incontro a un periodo di ulteriori difficoltà per molte famiglie di lavoratrici e lavoratori così come di pensionati», avvertono i segretari provinciali Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Largher. Secondo i rappresentanti sindacali, l’inflazione in crescita rischia di aggravare una situazione già compromessa da anni di aumenti del costo della vita, che hanno progressivamente ridotto il potere d’acquisto di una parte della popolazione.

Da qui la richiesta alla Provincia di Trento di intervenire con misure concrete nella prossima manovra di bilancio. I sindacati chiedono salari più alti, sostegno alla contrattazione integrativa e un welfare locale più inclusivo, capace di aiutare realmente le famiglie in difficoltà. Tra le priorità anche l’emergenza abitativa, per la quale vengono sollecitate risposte rapide e straordinarie. L’obiettivo è evitare che il peggioramento delle condizioni economiche produca conseguenze anche sulla tenuta sociale del territorio.

Nota: il testo non dice a quali sigle appartengono i tre segretari. Se, come sembra, si tratta di Cgil, Cisl e Uil del Trentino, conviene indicarlo nel terzo paragrafo (“i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil…”): è un’informazione utile al lettore e anche una keyword ricercata.