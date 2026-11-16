TRENTO. Ci sono paesi in cui il negozio di alimentari è ormai l'unico presidio commerciale rimasto e altri in cui anche questo servizio è scomparso. In Trentino sono 58 i Comuni su 166 in cui non risulta un negozio di alimentari oppure la rete commerciale complessiva presenta condizioni di fragilità. Nei territori interessati vivono 53.270 persone, circa un trentino su dieci. In altri 38 Comuni resta un solo negozio di alimentari.

È la fotografia restituita dal nuovo Osservatorio della prossimità trentina, presentato da Confcommercio Trentino durante il proprio Consiglio generale, nella Giornata delle chiavi della campagna nazionale «Viviamo le città». All'incontro ha partecipato anche Michele Cereghini, presidente del Consorzio dei Comuni Trentini, che ha manifestato la disponibilità ad aprire un confronto con le amministrazioni locali.

Lo strumento digitale permette di analizzare, Comune per Comune, la presenza delle attività che garantiscono servizi quotidiani: negozi di alimentari, bar, ristoranti, tabacchi, edicole e altri esercizi di vicinato. Per costruire questa mappatura sono stati incrociati dati sulle imprese attive provenienti da Confcommercio, elenchi dei punti vendita della distribuzione, valori immobiliari dell'Agenzia delle Entrate e statistiche Istat relative a popolazione, età, redditi e pendolarismo. Nell'analisi rientrano anche informazioni su spesa pubblica, infrastrutture, associazionismo, economia e Pnrr. Le distanze vengono calcolate in minuti di percorrenza e non in chilometri, sulla base delle matrici Istat tra i municipi.

Dalla rilevazione emerge una particolare fragilità nei centri meno popolosi: sotto i mille abitanti, due Comuni su tre presentano una situazione commerciale fragile. Il fenomeno riguarda soprattutto i cosiddetti paesi dormitorio, dove la maggior parte dei residenti lavora altrove.

«Molti negozi non chiudono perché non funzionano: chiudono perché il titolare va in pensione e nessuno prende il suo posto», ha osservato il presidente di Confcommercio Trentino, Giovanni Bort. Per l'associazione, il commercio di prossimità non è soltanto una questione economica, ma un servizio essenziale per la tenuta delle comunità. Tra le possibili misure indicate ai Comuni figurano il censimento dei locali sfitti, le agevolazioni sull'Imis per chi affitta a canone calmierato, l'utilizzo temporaneo degli spazi vuoti e il rafforzamento dei multiservizi nei paesi più piccoli.

Il direttore Massimo Travaglia ha spiegato che l'Osservatorio nasce dalla volontà di riunire informazioni finora distribuite tra diversi enti, rendendole consultabili in un unico strumento. Ogni sindaco può scaricare la scheda del proprio Comune e segnalare eventuali dati non corretti attraverso una funzione dedicata. La rilevazione sarà aggiornata ogni anno. «L'Osservatorio è un dato di partenza, non un verdetto», ha precisato Travaglia, sottolineando l'importanza di affiancare alle statistiche la conoscenza diretta dei territori.

L'iniziativa ha trovato l'interesse di Michele Cereghini, che ha annunciato l'intenzione di portare la questione all'attenzione del Consiglio delle autonomie locali e di condividerla con tutti i sindaci trentini. «Voglio aprire un tavolo concreto», ha dichiarato. «Quando si impoverisce un servizio, si impoverisce una comunità».