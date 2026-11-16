PADOVA. Achille Spinelli punta su innovazione, imprese e competenze per rafforzare la capacità del Trentino di affrontare le trasformazioni economiche dei prossimi anni. Il vicepresidente della Provincia e assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro è intervenuto in collegamento al convegno Future Ready Territories a Padova, organizzato da Fondazione Nord Est, indicando alcune delle priorità su cui costruire lo sviluppo del territorio.

«Il futuro non si prevede, si progetta», ha affermato Spinelli, sottolineando l'importanza di individuare obiettivi chiari, investire nella formazione e sostenere le imprese nei processi di cambiamento. Un passaggio che riguarda soprattutto le piccole e medie aziende, componente largamente prevalente del sistema produttivo trentino.

Nel suo intervento l'assessore ha richiamato i risultati del Future-Ready Territories B-Index, l'indice elaborato da Fondazione Nord Est che mette a confronto 239 regioni europee attraverso 32 variabili. La classifica colloca la Provincia autonoma di Trento al 96° posto, prima tra i territori del Nord Est considerati. Seguono la Provincia autonoma di Bolzano, al 126° posto, il Veneto al 135° e il Friuli-Venezia Giulia al 142°.

L'analisi restituisce un territorio leggermente sopra la mediana europea e caratterizzato da una buona capacità di resilienza, ma segnala anche alcune criticità nella capacità di generare futuro e nella vitalità territoriale.

«La nostra Autonomia è una responsabilità e una grande opportunità», ha ricordato Spinelli, evidenziando la necessità di utilizzarla per anticipare i cambiamenti, attrarre investimenti e creare benessere duraturo per le comunità e le nuove generazioni.

La sfida, secondo l'assessore, è quindi rafforzare il tessuto produttivo esistente, accompagnando in particolare le piccole e medie imprese nell'innovazione e nelle trasformazioni che stanno ridisegnando l'economia.