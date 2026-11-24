TRENTO. Cinquanta lavoratori su 176, compresi gli interinali, per una percentuale di adesione di poco superiore al 28%. Sono i numeri forniti dalla Sicor in merito allo sciopero del 20 novembre 2026. L’azienda, attraverso i propri legali, ha inviato una richiesta formale di rettifica in relazione ai dati sulla partecipazione alla mobilitazione riportati nell’articolo pubblicato il giorno stesso.

Nel resoconto dello sciopero era stata riportata la percentuale di adesione del 90% alla Sicor, sulla base dei dati diffusi dal sindacato. Una cifra che la società contesta, fornendo un diverso bilancio della partecipazione dei propri dipendenti alla giornata di protesta.

Nella lettera del 23 novembre 2026, l’azienda chiede la pubblicazione integrale della seguente rettifica.

«Fermo ed impregiudicato il diritto di tutti i lavoratori di manifestare, diritto mai messo in discussione da Sicor, si deve precisare che l’adesione dei lavoratori dipendenti di Sicor allo sciopero del 20 novembre 2026 ha visto una partecipazione di una percentuale di poco superiore al 28% della forza lavoro impiegata, in essa comprendendo anche i lavoratori interinali. La precisazione si rende necessaria, ancor prima che opportuna, al fine di dare pari dignità ai lavoratori che si sono recati in azienda per svolgere il lavoro, rispetto a coloro che hanno partecipato allo sciopero».