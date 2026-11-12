TRENTO. Un bilancio da 5,93 miliardi di euro per il 2027, con un aumento del 3,9% rispetto alle previsioni iniziali dell'anno in corso. La manovra finanziaria della Provincia per il triennio 2027-2029 entra nella fase di esame istituzionale. Il documento è stato presentato nel pomeriggio di oggi in Prima Commissione permanente del Consiglio provinciale, presieduta da Carlo Daldoss, dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti e dal vicepresidente Achille Spinelli.

Tre le direttrici indicate da Fugatti: rispondere alle emergenze economiche, assicurare continuità agli investimenti pubblici e privati e definire una strategia di sviluppo di lungo periodo attraverso il progetto Trentino 2040.

Tra i principali capitoli di intervento figurano sanità, istruzione, sostegno alle famiglie, imprese e infrastrutture. La manovra comprende inoltre misure sulle agevolazioni del bollo auto e iniziative a tutela del potere d'acquisto.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all'attrattività del territorio. Il vicepresidente Spinelli ha illustrato le misure pensate per richiamare lavoratori qualificati e trattenere in Trentino i giovani laureati, contrastando la difficoltà delle imprese nel reperire personale. In questo ambito sono previsti 10 milioni di euro per gli alloggi destinati ai dipendenti delle aziende.

La seduta di oggi, come precisato dal presidente della Commissione Daldoss, è stata dedicata alla presentazione e all'ascolto delle linee generali della manovra. L'esame dei tre disegni di legge proseguirà nelle prossime settimane, con le sedute già calendarizzate per il 16, 17, 20 e 23 novembre.