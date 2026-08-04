ROMA. Il Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte del gasolio, misura in vigore dal 28 luglio e inizialmente destinata a scadere il 6 agosto. L'obiettivo è evitare rincari durante il periodo dell'esodo estivo. La proroga richiederà circa 245 milioni di euro, che saranno reperiti attraverso una riduzione delle spese dei ministeri.

La decisione è stata presa dopo un confronto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il decreto legge estenderà lo sconto dal 7 al 24 agosto, mentre un successivo decreto del Ministero dell'Economia coprirà la giornata del 25 agosto.

Giorgia Meloni ha spiegato che il Governo intende contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi dei carburanti in una fase internazionale ancora complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il sistema delle accise mobili, che finanzia eventuali riduzioni delle imposte utilizzando il maggiore gettito Iva derivante dall'aumento dei prezzi dei carburanti.

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha precisato che le risorse necessarie sono state trovate riducendo alcune spese dei dicasteri. Matteo Salvini, invece, ha escluso l'ipotesi di finanziare il provvedimento con nuove imposte su sigarette o alcolici, definendo questa soluzione poco coerente.

Nonostante il rinnovo della misura, restano dubbi sulla sua efficacia. Secondo il Codacons, il precedente taglio di 17 centesimi si è tradotto in un risparmio reale di poco superiore agli 8 centesimi al litro, a causa dell'aumento delle quotazioni di petrolio e prodotti raffinati legato alle tensioni internazionali. Oggi il diesel si attesta intorno a 2,097 euro al litro, mentre la benzina sfiora i 2 euro al litro.

Critiche sono arrivate anche dalle opposizioni. Francesco Boccia (Pd) ha accusato il Governo di limitarsi a prorogare misure temporanee senza affrontare le cause del caro carburanti, mentre Chiara Appendino (M5S) ha contestato il fatto che lo sconto riguardi esclusivamente il gasolio, lasciando esclusi gli automobilisti che utilizzano auto a benzina.