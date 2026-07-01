ROMA. Nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rileva l'Istat precisando che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%.

Di conseguenza, la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari all'8,0%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,8%.