PHOTO
TRENTO. Aumenti più contenuti per milioni di pensionati italiani dal 1° gennaio 2027. Come riportato dal Il Sole 24 Ore, il disegno di legge di Bilancio del governo Meloni introduce un nuovo meccanismo di rivalutazione degli assegni, passando dagli attuali tre scaglioni a sei fasce di importo.
Con un indice provvisorio di rivalutazione del 3,2%, soltanto le pensioni fino a 2.447 euro lordi mensili beneficeranno dell'adeguamento integrale. Per gli assegni fino a 3.059 euro l'incremento sarà del 2,72%, per quelli fino a 3.671 euro dell'1,69%.
La percentuale scenderà ulteriormente all'1,50% fino a 4.895 euro, all'1,18% fino a 6.118 euro e all'1,02% oltre questa soglia. La penalizzazione deriva anche dal fatto che la nuova aliquota sarà applicata all'intero importo della pensione, anziché per scaglioni.
Secondo le simulazioni riportate dal Sole 24 Ore, rispetto al sistema vigente chi percepisce 2.455 euro lordi mensili riceverebbe 102 euro in meno all'anno. La differenza salirebbe a 576 euro per gli assegni da 3.100 euro e sfiorerebbe i 1.100 euro per quelli da 5mila euro.
Per i trattamenti più elevati il mancato incremento raggiungerebbe 1.723 euro annui. Non si tratta quindi di un taglio nominale delle pensioni, ma di una minore rivalutazione, destinata a incidere sul potere d'acquisto di oltre 3,5 milioni di pensionati.