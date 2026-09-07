ROMA. Andare in pensione a 64 anni utilizzando anche il Tfr per raggiungere la soglia richiesta: è l’ipotesi tornata al centro del confronto sulla previdenza. Ma a chi converrebbe davvero? Secondo la Cgil, a pochi lavoratori, mentre per molti il rischio sarebbe quello di sacrificare parte della liquidazione senza riuscire comunque a centrare i requisiti. Il sindacato definisce infatti la proposta «sbagliata» e, alla prova dei numeri, «addirittura folle».

Il meccanismo permetterebbe di utilizzare il Tfr, cioè salario differito, per contribuire a raggiungere l'importo minimo necessario per lasciare il lavoro a 64 anni. «Non amplia realmente la flessibilità del sistema previdenziale, ma scarica interamente il costo dell'anticipo sulle lavoratrici e sui lavoratori», sostiene la Cgil. Lara Ghiglione, segretaria confederale, ribadisce che il Tfr appartiene ai lavoratori e non può essere considerato una risorsa pubblica con cui finanziare la riforma.

I numeri delle simulazioni spiegano la contrarietà del sindacato. Nel 2026 per accedere al pensionamento anticipato la soglia ordinaria indicata è pari a tre volte l'assegno sociale, ovvero 1.638,72 euro mensili. Un lavoratore con una retribuzione annua di 30 mila euro e 30 anni di contributi maturerebbe, secondo la simulazione, una pensione di circa 1.110 euro al mese. Anche aggiungendo il Tfr stimato, non riuscirebbe a raggiungere il livello richiesto.

C'è poi un secondo nodo: il ricalcolo contributivo dell'intera pensione. Con 40 anni di versamenti e una retribuzione annua di 35 mila euro, l'assegno passerebbe, nelle stime della Cgil, da circa 1.726 a 1.543 euro al mese: oltre 182 euro in meno, pari al 10,6%. Con uno stipendio annuo di 50 mila euro la perdita arriverebbe a 261 euro mensili, mentre con 70 mila euro supererebbe i 365 euro. In sostanza, l'uscita a 64 anni potrebbe risultare conveniente soprattutto per chi attribuisce maggiore valore all'anticipo del pensionamento rispetto alla riduzione permanente dell'assegno; per chi ha una pensione attesa vicina alla soglia, invece, l'utilizzo del Tfr potrebbe non bastare comunque.