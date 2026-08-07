L'oro è balzato di oltre il 3% dopo l'inattesa contrazione del mercato del lavoro statunitense. I prezzi sono aumentati fino al 3,1%, raggiungendo i 4.371,93 dollari l'oncia, il livello più alto da metà giugno. I dati sull'occupazione hanno mostrato che i datori di lavoro Usa hanno ridotto i posti a luglio. Inoltre le assunzioni nei due mesi precedenti sono state riviste al ribasso, suggerendo che il mercato del lavoro è più debole del previsto.



Numeri deludenti che stanno in parte attenuando i timori che la Federal Reserve possa presto aumentare i tassi di interesse, il che rappresenterebbe un ostacolo per l'oro. Da qui l'impennata registrata dal bene rifugio.