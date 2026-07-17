TRENTO. Meteotrentino amplia il servizio dedicato al monitoraggio e alla previsione del vento sui laghi del territorio provinciale. Dopo una fase di sperimentazione, le previsioni orarie per le successive 48 ore, già disponibili per il lago di Garda, vengono estese anche ai laghi di Molveno, Ledro e Caldonazzo, offrendo informazioni più dettagliate a sportivi, operatori turistici e appassionati delle attività all'aria aperta.

Per i tre nuovi bacini saranno pubblicati bollettini dedicati, aggiornati due volte al giorno, con indicazioni sull'evoluzione del vento e sulle condizioni meteorologiche previste nelle 48 ore successive.

Le nuove pagine sono state sviluppate per garantire una consultazione più semplice anche da smartphone e integrano anche i dati sulla temperatura dell'acqua, un'informazione utile per chi pratica sport nautici nella scelta dell'abbigliamento più adatto.

L'ampliamento del servizio risponde alla crescente richiesta di dati meteorologici sempre più precisi e rientra nell'attività di Meteotrentino per migliorare la sicurezza e la pianificazione delle attività all'aperto. I bollettini aggiornati sono disponibili sul portale dedicato al vento e nella sezione previsioni del sito di Meteotrentino.

(foto Pat / Luca Chistè)