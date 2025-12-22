TRENTO. Melinda e La Trentina hanno scelto Alberto Piscioneri come nuovo direttore generale. L’incarico diventerà operativo a partire da aprile 2026, come annunciato dai presidenti Ernesto Seppi (Melinda e Apot) e Michele Roncador (La Trentina). La nomina arriva al termine di un percorso di selezione definito approfondito e di alto profilo.

Genovese, classe 1975, Alberto Piscioneri porta con sé 25 anni di esperienza nel general management e nel sales & marketing nel largo consumo. Laureato in Economia, con Executive MBA alla SDA Bocconi, è stato general manager di Tonitto 1939, dove ha guidato un percorso di rilancio industriale e crescita, e ha lavorato in realtà italiane e multinazionali come Lavazza, SC Johnson, Lucart e Saiwa.

Nel suo primo commento, Piscioneri ha ringraziato i consigli di amministrazione per la fiducia, sottolineando l’impegno a mettere le proprie competenze al servizio di due eccellenze riconosciute a livello internazionale. Le priorità indicate riguardano lo sviluppo dei talenti, la costruzione di una squadra solida, l’innovazione di prodotto e l’espansione sui mercati esteri, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i brand.

Per Melinda e La Trentina, la scelta si inserisce in una fase strategica per il sistema ortofrutticolo trentino. I presidenti hanno evidenziato le sfide prioritarie: tutela delle marginalità degli agricoltori, gestione delle risorse, consolidamento della posizione di mercato e sviluppo dell’internazionalizzazione, puntando sulla collaborazione tra tutti gli attori della filiera.

“Sono molto felice di entrare a far parte della comunità di Melinda e La Trentina. Ringrazio i Consigli di Amministrazione per la fiducia accordatami”, ha dichiarato Piscioneri. “Metterò al servizio di queste eccellenze italiane riconosciute in tutto il mondo le competenze maturate nel corso del mio percorso professionale con particolare attenzione alla crescita del talento e alla costruzione di una squadra vincente, funzionale allo sviluppo di nuovi prodotti e mercati internazionali e alla crescita di brand iconici. La mia ambizione è rafforzare ulteriormente Melinda e La Trentina sul mercato”, ha concluso. “Affronto questa nuova sfida con determinazione, entusiasmo e un forte senso di responsabilità”.

“Abbiamo grande fiducia in questa scelta, maturata al termine di un percorso di selezione approfondito e di elevato valore nel quale siamo stati affiancati da esperti del settore. Alberto è un professionista di grande esperienza, che saprà apportare un contributo concreto e qualificato al sistema ortofrutticolo trentino nell’affrontare le principali sfide che ci attendono: la tutela delle marginalità degli agricoltori, la gestione della squadra e delle risorse, il rafforzamento della posizione sul mercato e lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione”, ha affermato il presidente di Melinda e APOT, Ernesto Seppi.

“Diamo il benvenuto al nuovo direttore generale con la certezza che lavoreremo bene insieme, facendo leva sulla collaborazione tra tutti gli attori, cogliendo importanti opportunità sul mercato e raggiungendo ulteriori traguardi come sistema ortofrutticolo. Insieme possiamo proseguire con forza nel nostro cammino per consolidare il proc