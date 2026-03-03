TRENTO. L'economia trentina in queste ore è con il fiato sospeso. Perché la guerra in Iran è l'ennesima crisi di questi anni complicati e perché pur nell'incertezza totale di questi giorni è certa solo una cosa: le conseguenze della crisi mediorientale arriveranno fino a qui. E oltre allo shock energetico, si teme che l'export verso i Paesi del Golfo Persico, che vale 100 milioni ed è in forte espansione, subisca uno stop.



Oggi, intanto, dovrebbero finalmente rientrare in Italia i liceali rivani bloccati da sabato a Dubai. Mentre per altri trentini l'attesa si protrarrà ancora.



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