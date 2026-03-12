TRENTO. L’Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento ha aperto le iscrizioni alle campagne “Il turismo trentino cerca te!” e “Lavora in agricoltura, vivi il Trentino”, confermando il proprio impegno per sostenere l’occupazione stagionale. L’iniziativa punta a mettere in contatto le aziende del territorio con persone interessate a un’esperienza professionale nei settori turistico-ricettivo e agricolo.

Per il turismo, la selezione riguarda diverse figure legate all’accoglienza: cucina, sala e bar, servizi ai piani, wellness e front-office. La campagna guarda sia a professionisti già formati sia a chi vuole iniziare un percorso nel comparto. L’obiettivo è garantire lo standard di qualità che caratterizza l’offerta trentina e, nello stesso tempo, attrarre lavoratori che possano trovare nel territorio un’opportunità stabile di crescita, anche grazie a soluzioni che prevedono l’alloggio.

Sul fronte agricolo, il periodo di riferimento va da maggio a ottobre 2026. Le opportunità comprendono raccolta della frutta, vendemmia, cura di vigneti e piccoli frutti e attività legate alla gestione del bestiame. Il progetto nasce da un protocollo condiviso con Cia, Confagricoltura, Coldiretti, Associazione Contadini, Ente Bilaterale e organizzazioni sindacali, con particolare attenzione alla qualità del lavoro.

Al centro dell’iniziativa resta anche il tema della legalità. Grazie alla collaborazione con la sezione territoriale della Rete del Lavoro Agricolo di qualità dell’Inps, prosegue il contrasto al lavoro sommerso e viene rafforzato il progetto “Buon Lavoro”. L’obiettivo dichiarato è offrire alle imprese personale in modo trasparente e, allo stesso tempo, garantire maggiori tutele a chi sceglie di lavorare in Trentino durante la stagione estiva.

Come partecipare: il percorso per i candidati

La grande novità del 2026 riguarda il percorso di candidatura alle campagne. Chi sceglie di lavorare in Trentino nel settore turistico/ricettivo o agricolo avrà a disposizione uno strumento più dinamico:

Accesso prioritario alle offerte : Una volta compilato il form con i propri dati e preferenze, il candidato non dovrà più attendere passivamente, ma riceverà direttamente le proposte di lavoro in linea con il proprio profilo, potendo procedere con la candidatura immediata verso le strutture di interesse.

: Una volta compilato il form con i propri dati e preferenze, il candidato non dovrà più attendere passivamente, ma riceverà direttamente le proposte di lavoro in linea con il proprio profilo, potendo procedere con la candidatura immediata verso le strutture di interesse. Supporto personalizzato: Parallelamente, il team di esperti di Agenzia del Lavoro continuerà a monitorare i profili per eventuali colloqui conoscitivi mirati, volti ad approfondire competenze e disponibilità per massimizzare le opportunità di inserimento.

Parallelamente, il team di esperti di Agenzia del Lavoro continuerà a monitorare i profili per eventuali colloqui conoscitivi mirati, volti ad approfondire competenze e disponibilità per massimizzare le opportunità di inserimento. Validità: Tutte le candidature inserite nel sistema rimarranno attive e valide fino al 31 agosto 2026.

Come richiedere personale: i servizi per le imprese

Gli imprenditori agricoli e gli operatori turistici hanno a disposizione uno strumento agile per reperire personale. Attraverso la compilazione di un form dedicato sul sito di Agenzia del Lavoro, possono richiedere profili preselezionati in base alle specifiche esigenze aziendali. Successivamente, verranno supportati dai consulenti dei Centri per l’Impiego di riferimento per individuare la strategia di reclutamento più efficace.

Per maggiori informazioni

Maggiori informazioni sulle modalità di candidatura alla campagne, oltre che sulle modalità di richiesta personale, sono fornite nella pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro, per il settore del turismo e per il settore dell’agricoltura.