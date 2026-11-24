TRENTO. Lavoratori pronti a prendere iniziative, a mettere in campo le proprie competenze e a contribuire al miglioramento delle aziende, ma non sempre messi nelle condizioni di farlo. È il quadro che emerge dalla nuova indagine sulla qualità dell’occupazione nell’Euregio, che vede il Trentino registrare livelli di autonomia dei lavoratori dipendenti leggermente inferiori rispetto all’Alto Adige e al Tirolo. Una delle principali sfide riguarda le nuove generazioni, che dispongono di minori margini di libertà nell’organizzazione delle proprie attività.

I risultati della ricerca sono stati presentati martedì 24 novembre 2026 nell’ambito dei Martedì dell’Euregio. Lo studio, realizzato attraverso un progetto Interreg Italia-Austria, ha coinvolto 2.320 lavoratori dei tre territori grazie alla collaborazione tra l’Agenzia del Lavoro di Trento, l’Istituto promozione lavoratori di Bolzano e l’Arbeiterkammer Tirol.

Il dato più significativo riguarda il valore attribuito all’iniziativa personale: il 93% degli occupati dell’Euregio considera importante poter agire autonomamente, con percentuali che raggiungono il 92% tra i dipendenti e il 98% tra i lavoratori indipendenti. A questo orientamento, tuttavia, non corrisponde necessariamente un’effettiva possibilità di incidere sulle scelte aziendali.

Tra i dipendenti dei tre territori, infatti, il 52% dichiara di poter applicare le proprie idee, mentre soltanto il 46% viene consultato sugli obiettivi del lavoro. Ancora più contenuta, pari al 37%, la quota di chi ritiene di poter influenzare le decisioni importanti. Appena il 26% ha voce nella scelta dei colleghi. Per il sistema produttivo del Trentino si apre dunque una riflessione sui modelli organizzativi e sulla valorizzazione delle competenze del personale.

Il Trentino sotto la media europea

Il confronto territoriale mette in evidenza alcune differenze significative. Su una scala da zero a cento, l'indice generale di autonomia organizzativa dei lavoratori dipendenti si ferma in Trentino a 53,2 punti, contro i 60 dell'Alto Adige e i 59,5 del Tirolo. Il dato trentino è inferiore anche alla media dell'Unione europea (55 punti), ma superiore a quella italiana (48,7).

Il divario emerge anche nella possibilità di organizzare concretamente il proprio lavoro, scegliendo metodi, ritmi e ordine delle attività. In questo caso il Trentino registra un punteggio di 54,9, contro il 61,4 dell'Alto Adige e il 63,4 del Tirolo. Ancora più evidente la distanza nella possibilità di applicare le proprie idee e influenzare le decisioni: 49,3 punti in Trentino, contro i 57,6 dell'Alto Adige e i 57,1 del Tirolo.

Autonomi trentini sopra la media nazionale

La situazione cambia radicalmente quando si prendono in considerazione i lavoratori indipendenti. L'indice generale di autonomia organizzativa raggiunge in Trentino gli 82,9 punti, un valore sostanzialmente identico a quello degli altri due territori dell'Euregio e superiore sia alla media italiana (78) sia a quella europea (81).

Il divario tra dipendenti e autonomi sfiora dunque i 30 punti in Trentino. Una maggiore libertà organizzativa, precisano i ricercatori, non significa tuttavia necessariamente migliori condizioni occupazionali: anche chi lavora in proprio deve fare i conti con le richieste dei clienti, le scadenze, le oscillazioni del mercato e l'incertezza dei redditi.

Giovani e mansioni operative, i nodi da sciogliere

Particolare attenzione viene riservata alle nuove generazioni. Nell'intera Euregio l'indice generale di autonomia dei dipendenti con meno di 35 anni si attesta a 53,5 punti, contro i 59,5 della fascia tra i 35 e i 49 anni e i 59,2 degli over 50.

A incidere è soprattutto il ruolo professionale. Nell'Euregio l'indice di autonomia decisionale raggiunge i 70,5 punti nelle posizioni dirigenziali, mentre scende a 46 nelle professioni del commercio e dei servizi, a 39,1 nelle professioni non qualificate e a 36,3 tra conducenti di veicoli e addetti alla conduzione di impianti e macchinari.

Anche il lavoro di squadra, che coinvolge il 66% degli occupati dell'Euregio, presenta margini di miglioramento. Se il 67% dei gruppi può distribuire internamente i compiti e circa la metà può organizzare tempi e calendario delle attività, soltanto il 35% ha la possibilità di scegliere il proprio responsabile.

Spinelli: «Valorizzare il contributo delle persone»

«Disporre di dati scientifici e comparabili come quelli di questa indagine è fondamentale per orientare le politiche del lavoro nei nostri tre territori», ha sottolineato il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli.

«La ricerca ci consegna un messaggio chiaro: la qualità dell’occupazione non dipende solo dalle competenze che i lavoratori possiedono, ma anche dalle opportunità che vengono loro offerte per utilizzarle, prendere iniziative e contribuire alle decisioni organizzative. In un mercato del lavoro in continua trasformazione, valorizzare l’autonomia e il contributo delle persone, a partire dai più giovani, significa rafforzare la competitività e la capacità di innovazione delle nostre imprese e delle nostre istituzioni».

La sfida delle imprese trentine: attrarre e trattenere i talenti

I risultati dell'indagine rappresentano uno strumento anche per orientare le politiche provinciali, in un contesto nel quale la capacità delle aziende di attrarre professionalità e valorizzare il personale assume un'importanza crescente.

«Questi dati sono una bussola per orientare le politiche del lavoro e i servizi alle imprese», ha spiegato Stefania Terlizzi, dirigente generale dell'Agenzia del Lavoro di Trento. «La nostra sfida è superare le rigidità organizzative attraverso il dialogo sociale, trasformandole in autonomia contrattata e benessere per attrarre talenti e mantenere competitive le aziende trentine».

A sottolineare il valore della collaborazione transfrontaliera è stata infine Elisa Bertò, rappresentante del Trentino nel Segretariato generale dell'Euregio. La ricerca, nata nell'ambito della cooperazione tra i tre territori e successivamente sviluppata attraverso un progetto Interreg, punta a fornire alle istituzioni strumenti condivisi per migliorare la qualità dell'occupazione.