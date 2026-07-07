TRENTO. L'Assemblea ordinaria dei soci di Autostrada del Brennero ha approvato il bilancio 2025 e ribadito il pieno sostegno alla strategia della società in vista della riassegnazione della concessione dell'A22. La riunione, svoltasi oggi nella sede della società a Trento, ha confermato la compattezza degli azionisti sul percorso intrapreso per ottenere il nuovo affidamento.

I soci hanno accolto con soddisfazione la decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di proseguire la procedura di gara per la nuova concessione autostradale, riaffermando la volontà di sostenere tutte le iniziative della società per conseguire questo obiettivo.

L'assemblea ha inoltre approvato il bilancio d'esercizio 2025, deliberando la distribuzione di un dividendo di 23 euro per azione, per un importo complessivo di 35,3 milioni di euro, in linea con quanto deciso negli ultimi anni.

I soci hanno espresso apprezzamento anche per i risultati ottenuti sul fronte della sicurezza stradale. Nel 2025 il tasso di incidentalità sull'Autobrennero è sceso a 14,54 punti, un valore significativamente inferiore alla media nazionale, pari a 27 punti. Positivo anche il giudizio sul Bilancio di sostenibilità 2025, redatto volontariamente secondo gli standard europei ESRS, che evidenzia le iniziative della società a favore di una mobilità intermodale e con minore impatto ambientale.

L'assemblea ha infine confermato l'impegno a favore dello sviluppo della rete ferroviaria, incaricando il Consiglio di amministrazione di versare allo Stato altri 34,5 milioni di euro del Fondo Ferrovia, relativi agli accantonamenti del 2025. Con questo nuovo trasferimento, il contributo complessivo versato da Autostrada del Brennero raggiunge i 657,7 milioni di euro, destinati al finanziamento della linea ferroviaria tra Brennero e Verona, con particolare riferimento al Tunnel ferroviario del Brennero e alle opere connesse.